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Российские волейболистки обыграли команду Болгарии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России победили команду Болгарии в матче международного турнира Кубок Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:22, 26:24, 25:18) в пользу россиянок. Матч продолжался менее полутора часов.

В заключительном матче турнира сборная России в пятницу сыграет с командой Сербии. Это будет встреча за первое место соревнований.

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