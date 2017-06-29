Российские волейболистки обыграли команду Болгарии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России победили
команду Болгарии в матче международного турнира Кубок Ельцина, который проходит
в Екатеринбурге.
Встреча,
прошедшая в четверг, завершилась в трех партиях со счетом
3:0
(25:22, 26:24, 25:18) в пользу россиянок. Матч продолжался менее полутора часов.
В
заключительном матче турнира сборная России в пятницу сыграет с командой
Сербии. Это будет встреча за первое место
соревнований.
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