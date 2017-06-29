Германия – Мексика. Стартовые составы
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Мексики на полуфинальный матч Кубка конфедераций.
Германия: тер Штеген, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Руди, Киммих, Хенрихс, Дракслер, Горецка, Вернер, Штиндль.
Мексика: Очоа, Лаюн, Араухо, Морено, Аланис, Хонатан дос Сантос, Эррера, Джовани дос Сантос, Хавьер Эрнандес, Хименес, Акино.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Сочи и стартует в 21.00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
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