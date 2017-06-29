Владислав Фадеев: Пока качество игры сборной России меня не устраивает

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев считает, что игроки сборной России пока не показывают своей лучшей игры на Кубке Ельцина, но это связано с объективными причинами.

«Нужно понимать, что главный тренер сборной России Владимир Кузюткин пока находится в поиске игроков основного состава для чемпионата Европы и чемпионского кубка. Он должен определиться по поводу нескольких ключевых позиций, которые были проблемными в прошлом. Пока качество игры сборной России меня не устраивает, но результат есть, и исходя из задачи на сезон, я понимаю, к чему стремится главный тренер. Он ищет варианты для решения проблем, просматривает новых игроков, и поэтому такая игра», - приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.

Волейболистки сборной России в четверг обыграли команду Болгарии в трех партиях со счетом 3:0, и перед заключительным матчем международного турнира Кубок Ельцина делят с сербками первое-второе места.