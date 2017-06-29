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Владислав Фадеев: Пока качество игры сборной России меня не устраивает

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев считает, что игроки сборной России пока не показывают своей лучшей игры на Кубке Ельцина, но это связано с объективными причинами.

«Нужно понимать, что главный тренер сборной России Владимир Кузюткин пока находится в поиске игроков основного состава для чемпионата Европы и чемпионского кубка. Он должен определиться по поводу нескольких ключевых позиций, которые были проблемными в прошлом. Пока качество игры сборной России меня не устраивает, но результат есть, и исходя из задачи на сезон, я понимаю, к чему стремится главный тренер. Он ищет варианты для решения проблем, просматривает новых игроков, и поэтому такая игра», - приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.

Волейболистки сборной России в четверг обыграли команду Болгарии в трех партиях со счетом 3:0, и перед заключительным матчем международного турнира Кубок Ельцина делят с сербками первое-второе места.

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