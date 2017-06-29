Габашвили не смог выйти в основную сетку Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над американцем Стивом Джонсоном в четвертьфинале турнира в Истбурне.

Медведев вышел в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв Джонсона

Медведев вышел в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв Джонсона Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над американцем Стивом Джонсоном в четвертьфинале турнира в Истбурне.

Российские теннисисты Андрей Рублев и Теймураз Габашвили пробились в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Рублев и Габашвили вышли в финал квалификации Уимблдона

Рублев и Габашвили вышли в финал квалификации Уимблдона Российские теннисисты Андрей Рублев и Теймураз Габашвили пробились в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Российский теннисист Константин Кравчук проиграл Николасу Джарри из Чили в квалификационном турнире Уимблдона.

Кравчук покинул квалификацию Уимблдона, уступив Джарри Российский теннисист Константин Кравчук проиграл Николасу Джарри из Чили в квалификационном турнире Уимблдона.

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Сэма Куэрри в первом круге турнира в Истбурне.

Медведев обыграл Куэрри на старте турнира в Истбурне

Медведев обыграл Куэрри на старте турнира в Истбурне Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Сэма Куэрри в первом круге турнира в Истбурне.

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович выразил готовность оказать любую помощь своему бывшему тренеру Борису Беккеру, на прошлой неделе объявленному банкротом.

Джокович готов помочь Борису Беккеру, которого объявили банкротом Экс-первая ракетка мира Новак Джокович выразил готовность оказать любую помощь своему бывшему тренеру Борису Беккеру, на прошлой неделе объявленному банкротом.

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что легендарный в прошлом американский теннисист Андре Агасси продолжит работать с ним и во время уимблдонского турнира.

Новак Джокович: На Уимблдоне Агасси останется моим тренером Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что легендарный в прошлом американский теннисист Андре Агасси продолжит работать с ним и во время уимблдонского турнира.

Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел во второй круг квалификации теннисного турнира серии Большого шлема – Уимблдона.

Габашвили выиграл в первом круге квалификации Уимблдона Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел во второй круг квалификации теннисного турнира серии Большого шлема – Уимблдона.

Россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук преодолели барьер первого раунда в квалификации на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.

Рублев и Кравчук вышли во второй раунд квалификации Уимблдона

Рублев и Кравчук вышли во второй раунд квалификации Уимблдона Россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук преодолели барьер первого раунда в квалификации на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.

На прошлой неделе знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер был объявлен банкротом. Теперь его может ждать и расторжение брака.

Борис Беккер после банкротства может развестись с женой

Борис Беккер после банкротства может развестись с женой На прошлой неделе знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер был объявлен банкротом. Теперь его может ждать и расторжение брака.

Испанский теннисист Фелисиано Лопес взял верх над хорватом Марином Чиличем в финале турнира ATP в Лондоне.

Лопес стал победителем турнира в Лондоне, обыграв Чилича

Лопес стал победителем турнира в Лондоне, обыграв Чилича Испанский теннисист Фелисиано Лопес взял верх над хорватом Марином Чиличем в финале турнира ATP в Лондоне.

Финальный матч турнира АТР в Галле (Германия) швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Звереввым завершился уверенной победой швейцарского теннисиста - 6:1, 6:3.

Федерер обыграл Зверева в финале турнира в Галле и завоевал 92-й титул в карьере

Федерер обыграл Зверева в финале турнира в Галле и завоевал 92-й титул в карьере Финальный матч турнира АТР в Галле (Германия) швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Звереввым завершился уверенной победой швейцарского теннисиста - 6:1, 6:3.

Испанец Фелисиано Лопес вышел в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

Чилич и Лопес сыграют в финале турнира в Лондоне

Чилич и Лопес сыграют в финале турнира в Лондоне Испанец Фелисиано Лопес вышел в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

Россиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг квалификации теннисного турнира в английском Истборне, призовой фонд которого превышает 630 тысяч евро.

Кузнецов вышел во второй круг квалификации турнира в Истборне

Кузнецов вышел во второй круг квалификации турнира в Истборне Россиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг квалификации теннисного турнира в английском Истборне, призовой фонд которого превышает 630 тысяч евро.

Представитель Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

Александр Зверев стал соперником Федерера по финалу турнира в Галле

Александр Зверев стал соперником Федерера по финалу турнира в Галле Представитель Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

Матч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.

Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в Галле

Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в Галле Матч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.

Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня

Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

Теннисист из Великобритании Даниэль Эванс уличен в нарушении антидопинговых правил. Он сдал положительный допинг-тест.

Британский теннисист Эванс сдал положительный допинг-тест Теннисист из Великобритании Даниэль Эванс уличен в нарушении антидопинговых правил. Он сдал положительный допинг-тест.

Новозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Однорукий теннисист всухую выиграл матч на профессиональном турнире Новозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).