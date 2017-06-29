Габашвили не смог выйти в основную сетку Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский
теннисист Теймураз Габашвили не сумел пробиться в основную сетку
Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
В
финальном раунде квалификации Габашвили уступил британцу Александру Уорду со
счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (6:8), 1:6. Встреча продолжалась почти три часа.
Основные
соревнования на третьем в сезоне турнире «Большого
шлема» пройдут с 3 по 16 июля.
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