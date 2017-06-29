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Константин Сарсания: Лодыгин в ПАОКе? Следующий месяц он точно в «Зените», а дальше - кто знает

Источник:  Радио Metropolis 95,5Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о возможном уходе вратаря Юрия Лодыгина в ПАОК.

- Такая возможность есть, но сейчас сказать трудно. Мы довольны нашими вратарями. Могу точно сказать, что следующий месяц он точно будет в «Зените», а что случится дальше - кто знает? В данный момент мы не намерены отпускать Лодыгина, - приводит слова Сарсании радио Metropolis 95,5.

Напомним, Лодыгин перешел в «Зенит» из греческого «Ксанти» летом 2013 года

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