Константин Сарсания: Лодыгин в ПАОКе? Следующий месяц он точно в «Зените», а дальше - кто знает
Источник: Радио Metropolis 95,5Комментарии
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о возможном уходе вратаря Юрия Лодыгина в ПАОК.
- Такая возможность есть, но сейчас сказать трудно. Мы довольны нашими вратарями. Могу точно сказать, что следующий месяц он точно будет в «Зените», а что случится дальше - кто знает? В данный момент мы не намерены отпускать Лодыгина, - приводит слова Сарсании радио Metropolis 95,5.
Напомним, Лодыгин перешел в «Зенит» из греческого «Ксанти» летом 2013 года
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически