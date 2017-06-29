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Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми

Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети опубликовал фото со своими двумя новорожденными детьми.

«Счастлив держать на руках две новых любви в моей жизни», - написал Роналду в социальной сети Instagram. 

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 Ранее в СМИ сообщалось, что суррогатная мать родила для Роналду двойню 8 июня. Дети были рождены на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью. Близнецы стали вторым и третьим ребенком 32-летнего Роналду, у которого есть 6-летний сын Криштиану-младший, рожденный также суррогатной матерью.

В среду Роналду заявил, что пропустит матч за третье место на Кубке конфедераций, так как хочет увидеться со своими новорожденными детьми.

Матч

Португалия - Чили - 0:0

Состав

Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)

Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)

Предупреждения:

Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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