Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми
Нападающий мадридского «Реала»
и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети опубликовал фото со своими двумя
новорожденными детьми.
«Счастлив держать на руках две новых любви в моей жизни», - написал Роналду в социальной сети Instagram.
Ранее в СМИ сообщалось, что суррогатная мать родила для Роналду двойню 8 июня. Дети были рождены на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью. Близнецы стали вторым и третьим ребенком 32-летнего Роналду, у которого есть 6-летний сын Криштиану-младший, рожденный также суррогатной матерью.
В среду Роналду заявил, что пропустит матч за третье место на Кубке конфедераций, так как хочет увидеться со своими новорожденными детьми.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция