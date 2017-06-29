Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети опубликовал фото со своими двумя новорожденными детьми.

«Счастлив держать на руках две новых любви в моей жизни», - написал Роналду в социальной сети Instagram.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 29 2017 в 10:09 PDT

Ранее в СМИ сообщалось, что суррогатная мать родила для Роналду двойню 8 июня. Дети были рождены на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью. Близнецы стали вторым и третьим ребенком 32-летнего Роналду, у которого есть 6-летний сын Криштиану-младший, рожденный также суррогатной матерью.

В среду Роналду заявил, что пропустит матч за третье место на Кубке конфедераций, так как хочет увидеться со своими новорожденными детьми.