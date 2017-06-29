Хет-трик Луценко помог «Динамо» разгромить вторую команду «Баварии»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.