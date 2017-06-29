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Хет-трик Луценко помог «Динамо» разгромить вторую команду «Баварии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московское «Динамо» на сборе в Австрии крупно обыграло команду «Бавария 2».

Счет встречи - 7:1 в пользу российского клуба.

У победителей отличились Евгений Луценко (15-я, 28-я и 29-я минуты), Фатос Бечирай (34-я и 54-я), Иван Темников (48-я), Алексей Ионов (80-я).

В минувшем сезоне «Бавария 2» заняла третье место в четвертом немецком дивизионе.

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