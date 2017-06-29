Хет-трик Луценко помог «Динамо» разгромить вторую команду «Баварии»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московское «Динамо» на сборе в Австрии крупно обыграло команду «Бавария 2».
Счет встречи - 7:1 в пользу российского клуба.
У победителей отличились Евгений Луценко (15-я, 28-я и 29-я минуты), Фатос Бечирай (34-я и 54-я), Иван Темников (48-я), Алексей Ионов (80-я).
В минувшем сезоне «Бавария 2» заняла третье место в четвертом немецком дивизионе.
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