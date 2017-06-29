Кузнецова проиграла Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в
полуфинал на теннисном травяном турнире в английском Истбурне, призовой фонд
которого превышает 750 тысяч долларов.
Кузнецова, посеянная седьмой, в четвертьфинале
проиграла третьей ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счетом 7:6 (9:7),
2:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут.
Следующей соперницей Плишковой будет
победительница матча Ангелика Кербер (Германия) – Йоханна Конта (Великобритания).
Истбурн (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 753 900 долларов
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 6:2, 6:4
Место и дата
29 июня 18:20, , Онлайн-трансляция
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