Кузнецова проиграла Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в полуфинал на теннисном травяном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

Кузнецова, посеянная седьмой, в четвертьфинале проиграла третьей ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счетом 7:6 (9:7), 2:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут.

Следующей соперницей Плишковой будет победительница матча Ангелика Кербер (Германия) – Йоханна Конта (Великобритания).

Истбурн (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 753 900 долларов

Одиночный разряд

Четвертьфинал