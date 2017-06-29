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Рублев вышел в основную сетку Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублев смог пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.

В финальном раунде квалификации россиянин нанес поражение французу Полю-Анри Матье в четырех партиях - 6:4, 1:6, 7:6 (13:11), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Основные соревнования на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» пройдут с 3 по 16 июля.

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