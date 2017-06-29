Рублев вышел в основную сетку Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Андрей Рублев смог
пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
В финальном раунде квалификации россиянин нанес поражение французу Полю-Анри
Матье в четырех партиях - 6:4, 1:6, 7:6 (13:11), 6:4. Встреча
продолжалась 2 часа
36 минут.
Основные соревнования на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» пройдут
с 3 по 16 июля.
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