Игроки сборной России пожелали удачи женской национальной команде на Евро-2017

читайте также

Виталий Мутко: У сборной России на Кубке конфедераций мы увидели отсутствие безразличия и огромную самоотдачу Президент РФС Виталий Мутко подвел итог выступления сборной России на Кубке конфедераций.

Андрей Червиченко: На ЧМ-2018 Россия не выйдет из группы Бывший президент «Спартака» подвел итоги Кубка конфедерации и объяснил, почему нам ничего не светит на домашнем чемпионате мира.

Леонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучше Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал небольшое интервью ESPN FC.

Никита Симонян: Англичане не могут успокоиться до сих пор, не знаю, что еще придумают Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал обвинения футболистов сборной России в применении допинга на чемпионате мира-2014, высказываемые в британских СМИ.

Андрей Червиченко: В Эфиопии нет хоккея, в России нет футбола Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на чемпионат мира.

Назван состав женской сборной России на Евро-2017 Тренерский штаб женской сборной России по футболу назвал состав команды на чемпионат Европы-2017. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Андрей Червиченко: Прогресса у сборной нет, даже на Евро-2016 местами играли лучше Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги Кубка конфедерации.

Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хуже К самому Дмитрию Полозу никаких вопросов: но из-за клуба, в котором он дорос до сборной, его продвижение вызывает вопросы.

Валерий Карпин: Сейчас уже нет смысла отменять лимит, этим нужно было заниматься лет восемь назад Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин высказался о проблемах российского футбола.

Валерий Карпин: Акинфеев ошибся, но мы почему-то не говорим об атаке Бывший наставник московского «Спартака» – о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

Юрий Белоус: Наш уровень – это выиграть у Новой Зеландии Президент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

Александр Тихонов: Акинфеев попытался изобразить что-то из арсенала тхэквондо Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о выступлении футбольной сборной России на Кубке конфедераций.

Евгений Гинер: Головин не готов к «Арсеналу» Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что полузащитник армейцев и сборной России Александр Головин еще не готов к тому, чтобы играть в европейских топ-клубах.

Йоахим Лев: Допинг в сборной России? Пока ничего негативного сказать не могу Хуан Карлос Осорио и Йоахим Лев рассказали о подготовке к полуфиналу, не обошлось без вопросов о допинге в сборной России.

От Карреры до Марадоны: 6 тренеров на замену Черчесову в сборной Раз мы принялись искать замену Игорю Акинфееву, то почему бы не подумать, кто может сменить и главного тренера, Станислава Черчесова?

«У сборной дрожали колени, они изначально вышли на поле проигравшими» Спортивный психолог Валерий Соколюк рассказал о причинах провала сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

Спортивный психолог: При таком раскладе сил сборная России опозориться на ЧМ Психолог-конфликтолог, Валерий Соколюк, специализирующийся на спортивной психологии рассказал, что ждет команду, если тренер не сможет снизить влияние личного фактора на формирование команды.

Магомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабых Полузащитник «Рубина» в интервью «Советскому спорта» – об игре сборной на Кубке конфедераций, Бердыеве и своей школе.

Психолог: Если все останется, как есть, Россия на ЧМ будет не играть, а мучиться Спортивный психолог Валерий Соколюк рассказал, что ждет сборную России на домашнем чемпионате мира, если команда не сможет преодолеть свои психологические проблемы.