Игроки сборной России пожелали удачи женской национальной команде на Евро-2017
Источник: Лента.РуКомментарии
Футболисты сборной России пожелали женской национальной команде удачного выступления на чемпионате Европы-2017, записав видеоролик. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальный сайт РФС.
Со словами поддержки к футболисткам обратились нападающий Федор Смолов, полузащитники Денис Глушаков и Александр Ерохин, защитники Илья Кутепов и Федор Кудряшов и вратарь Владимир Габулов.
Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Россиянки на групповом этапе сыграют с Италией, Швецией и действующим обладателем титула Германией.
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