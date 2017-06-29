Винус Уильямс стала виновником ДТП со смертельным исходом
Источник: TMZКомментарии
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американская теннисистка, семикратная победительница турниров «Большого шлема»
Винус Уильямс стала виновником дорожно-транспортного
происшествия со смертельным исходом, сообщает TMZ Sport.
Авария случилась 9 июня,
когда теннисистка на
внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке, сообщает TMZ
Sport.
78-летний Джером Барсон, сидевший за рулем второго автомобиля, был доставлен в больницу, где умер через 14 дней. Его супруга выжила.
Виновником ДТП признали Винус Уильямс, в крови которой наркотических веществ или алкоголя не обнаружили.
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