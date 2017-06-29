Винус Уильямс стала виновником ДТП со смертельным исходом

Известная американская теннисистка, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс стала виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщает TMZ Sport.

Авария случилась 9 июня, когда теннисистка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке, сообщает TMZ Sport.

78-летний Джером Барсон, сидевший за рулем второго автомобиля, был доставлен в больницу, где умер через 14 дней. Его супруга выжила.

Виновником ДТП признали Винус Уильямс, в крови которой наркотических веществ или алкоголя не обнаружили.