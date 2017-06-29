Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова4:6, 3:6Уотсон
Теннис  Плишкова6:7, 6:2, 6:4Кузнецова
Футбол  Германия3 : 0Мексика
Футбол  Кайрат6 : 0Атлантас
Футбол  Динамо Минск2 : 1Рунавик
Футбол  Црвена Звезда0 : 0Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Винус Уильямс стала виновником ДТП со смертельным исходом

Источник:  TMZКомментарии

Известная американская теннисистка, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс стала виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщает TMZ Sport.

Авария случилась 9 июня, когда теннисистка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке, сообщает TMZ Sport.

78-летний Джером Барсон, сидевший за рулем второго автомобиля, был доставлен в больницу, где умер через 14 дней. Его супруга выжила.

Виновником ДТП признали Винус Уильямс, в крови которой наркотических веществ или алкоголя не обнаружили.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова проиграла Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в ИстбурнеРоссиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в полуфинал на теннисном травяном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.Павлюченкова уступила Уотсон в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла британке Хизер Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне.Кузнецова нанесла поражение Младенович в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Франции Кристину Младенович.Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в ИстбурнеМатч 1/8 финала турнира WTA в Истбурне (Великобритания) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Еленой Весниной завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1. 6:2 в пользу Возняцки.Шарапова получит wild card на турнир в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа, сообщает пресс-служба соревнований.Монова и Кудрявцева вышли во второй круг квалификации УимблдонаРоссийские теннисистки Полина Монова и Алла Кудрявцева вышли во второй раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Веснина сыграет с Возняцки в третьем круге турнира в ИстбурнеДатчанка Каролин Возняцки обыграла японку Наоми Осаку во втором круге турнира в Истбурне.Веснина пробилась в третий круг на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира в Истбурне.Кузнецова обыграла Бартель на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.Потапова и Куличкова вышли во второй круг квалификации УимблдонаРоссийская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Возняцки снялась обнаженной вслед за Сереной УильямсДатская теннисистка Каролин Возняцкий снялась обнаженной для журнала. Ранее то же самое сделала Серена Уильямс.Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала на седьмом месяце беременности (фото)Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала Vanity Fair. На этом снимке спортсменка позирует обнаженной на седьмом месяце беременности.Павлюченкова вышла в третий круг турнира в ИстбурнеРоссиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.Халеп лидирует в чемпионской гонке WTA, Свитолина поднялась на вторую строчкуУкраинка Элина Свитолина поднялась на вторую строчку чемпионской гонки WTA.Латвийский прорыв. Вслед за Остапенко – Севастова!Латвийский прорыв. Вслед за Остапенко – Севастова!В мировом женском теннисе, похоже, сменились тренды.Севастова победила Гергес и выиграла второй титул в карьере19-я ракетка мира Анастасия Севастова завоевала титул на турнире WTA Mallorca Open в Мальорке (Испания).Квитова стала победительницей турнира в Бирмингеме, обыграв БартиЧешская теннисистка Петра Квитова обыграла австралийку Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме.Макарова уступила Суарес-Наварро на старте турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Екатерина Макарова проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в первом круге турнира в Истбурне.Севастова и Гергес сыграют в финале турнира на МальоркеЛатвийка Анастасия Севастова стала финалисткой теннисного турнира в испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Мугуруса проиграла Барти в полуфинале турнира в БирмингемеАвстралийская теннисистка Эшли Барти взяла верх над испанкой Гарбинье Мугурусой в полуфинале турнира в Бирмингеме.
Футбол
Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми
Футбол
Константин Сарсания: Лодыгин в ПАОКе? Следующий месяц он точно в «Зените», а дальше - кто знает
Баскетбол
«Химки» сообщили об уходе Ивановича
Волейбол
Российские волейболистки обыграли команду Болгарии
все новости
Винус Уильямс
Винус Уильямсвсе новости
WTA Tour
WTA Tour