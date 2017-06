«Тампа-Бэй» подписала трехлетний контракт новичка с форвардом Волковым

«Тампа-Бэй» подписала трехлетний контракт новичка с российским нападающим Александром Волковым. Об этом сообщает пресс-служба «Лайтнинг».

We have signed 2017 #NHLDraft pick Alex Volkov to a three-year, entry level contract. https://t.co/VJ6uLfCxmB