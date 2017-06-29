Сергей Савченков: Аршавин - даже для «Кайрата» украшение

И. о. главного тренера литовского «Атлантаса» Сергей Савченков после гостевого поражения от «Кайрата» (0:6) в матче квалификационного раунда Лиги Европы поделился мнением об игре Андрея Аршавина.

Напомним, российский нападающий казахстанской команды отметился дублем.

- Вы в свое время играли в Ленинграде. Как вам игра Андрея Аршавина?

- Андрей Аршавин - игрок очень высокого класса. И даже для «Кайрата» украшение, он может исполнить эпизод. На таких игроков ходят болельщики, такие игроки вносят изюминку, поэтому здесь ясно, что его действия для ребят были непредсказуемые. Думаю, что «Кайрат» счастлив иметь такого игрока, - сказал Савченков.