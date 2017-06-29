Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова4:6, 3:6Уотсон
Теннис  Плишкова6:7, 6:2, 6:4Кузнецова
Футбол  Германия3 : 0Мексика
Футбол  Кайрат6 : 0Атлантас
Футбол  Динамо Минск2 : 1Рунавик
Футбол  Црвена Звезда0 : 0Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Савченков: Аршавин - даже для «Кайрата» украшение

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

И. о. главного тренера литовского «Атлантаса» Сергей Савченков после гостевого поражения от «Кайрата» (0:6) в матче квалификационного раунда Лиги Европы поделился мнением об игре Андрея Аршавина.

Напомним, российский нападающий казахстанской команды отметился дублем.

- Вы в свое время играли в Ленинграде. Как вам игра Андрея Аршавина?
- Андрей Аршавин - игрок очень высокого класса. И даже для «Кайрата» украшение, он может исполнить эпизод. На таких игроков ходят болельщики, такие игроки вносят изюминку, поэтому здесь ясно, что его действия для ребят были непредсказуемые. Думаю, что «Кайрат» счастлив иметь такого игрока, - сказал Савченков.

Матч

Кайрат - Атлантас - 6:0 (4:0)

Голы

Гоу 21 (1:0). Аршавин 26 (2:0 - пен.). Иличевич 30 (3:0). Аршавин 42 (4:0). Гоу 50 (5:0 - пен.). Иличевич 73 (6:0).

Судья:

Омар Пашаев (Азербайджан)

Место и дата

29 июня 17:45, Центральный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Минское «Динамо» обыграло «Рунавик» в квалификации Лиги ЕвропыМинское «Динамо» дома со счетом 2:1 обыграло «Рунавик» (Фарерские острова) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в квалификации Лиги ЕвропыКазахстанский «Кайрат» дома крупно обыграл литовский «Атлантас» (6:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Кайрат» - «Атлантас», «Рейнджерс» - «Прогресс» и другие матчи. ОнлайнРезультаты первых матчей первого раунда квалификации Лиги Европы.«Спартак» уже набрал очки в таблицу коэффициентов. Россия борется с Португалией«Спартак» уже набрал очки в таблицу коэффициентов. Россия борется с ПортугалиейСтартовал еврокубковый сезон-2017/18. За что будем бороться? «Советский спорт» рассказывает о главных интригах нового розыгрыша.Защитник «Крыльев» Бато на правах аренды перешел в «Кайрат»Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато на правах аренды перешел в казахстанский «Кайрат», сообщает официальный сайт самарского клуба.Левников, Матюнин и Вилков назначены на матчи квалификации Лиги ЕвропыКак сообщает пресс-служба УЕФА, российские арбитры Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Михаил Вилков получили назначения на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.Черчесов, смотри, какая команда! 11 «других» футболистов для сборной РоссииЧерчесов, смотри, какая команда! 11 «других» футболистов для сборной России«Советский спорт» попробовал собрать альтернативную сборную России из футболистов, которых обошел вниманием главный тренер.Философия Фурсенко. Колонка Сергея МикуликаФилософия Фурсенко. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о грандиозных планах нового руководителя «Зенита».«Астана» вернула себе лидерство в чемпионате Казахстана«Астана» вернула себе лидерство в чемпионате Казахстана«Советский спорт» продолжает серию обзоров матчей премьер-лиги Казахстана. Сегодня подробно о 17-м туре.Роберт Мак: Манчини хочет выиграть с «Зенитом» чемпионат России и Лигу ЕвропыПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от работы с Роберто Манчини, который возглавил петербургскую команду 1 июня.Гол Аршавина помог «Кайрату» выйти в финал Кубка Казахстана (видео)«Кайрат» вышел в финал Кубка Казахстана, обыграв «Ордабасы» со счетом 3:1. Один из мячей в составе победителей забил Андрей Аршавин.Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеАндрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеБывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможноБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ, что экс-нападающий «Зенита» Халк может вернуться в питерский клуб.«Кайрат» Аршавина сыграет с «Атлантасом» в 1-м отборочном раунде Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда нового сезона в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.Почему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лицПочему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лицНа конференции РФС по поводу календаря РФПЛ велись заочные дискуссии: Виталий Мутко и Сергей Прядкин делились своим взглядом на проблему.Александр Канищев: «Зенит» не вернет Аршавина, «Кайрат» – совсем другой уровеньБывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что разговоры о возвращении в клуб Андрея Аршавина, а также появления в нем Златана Ибрагимовча и Уэсли Снейдера, лишены оснований.Аршавин и хиты «Ленинграда». Что происходит до матча-открытия ККАршавин и хиты «Ленинграда». Что происходит до матча-открытия ККС самого утра у стадиона «Санкт-Петербург» футбольный праздник.Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»Бывший президент «Спартака» прокомментировал последние новости межсезонья в РФПЛ.Спортивный директор «Кайрата»: «Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина«Кайрат» не получал от «Зенита» предложений о трансфере полузащитника Андрея Аршавина, сообщил спортивный директор клуба Евгений Калакуцкий.«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренереПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко – о Данни, Кержакове, Аршавине и задачах Манчини в клубе.
Футбол
Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми
Футбол
Константин Сарсания: Лодыгин в ПАОКе? Следующий месяц он точно в «Зените», а дальше - кто знает
Баскетбол
«Химки» сообщили об уходе Ивановича
Волейбол
Российские волейболистки обыграли команду Болгарии
все новости
Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Атлантас
Атлантаскалендарьстатистика
Андрей Аршавин
Андрей Аршавинвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости