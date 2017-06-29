«Амкар» продлил контракт с Бодулом

Нападающий Дарко Бодул продлил контракт с пермским «Амкаром» на три года, сообщает официальный сайт клуба РФПЛ.

«Можно сказать, что за этот год мы помогли Дарко перезагрузить его карьеру. Представьте – воспитанник знаменитой школы «Аякса», которого считали одним из самых одаренных футболистов его возраста, перешел в «Амкар» из команды, которая вылетела из шотландской премьер-лиги», - сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

В минувшем сезоне 28-летний Бодул забил пять голов в 24 матчах чемпионата России.

«Амкар» в матче первого тура РФПЛ 16 июля в гостях сыграет с «Ахматом».

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