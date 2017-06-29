«Амкар» продлил контракт с Бодулом
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Нападающий Дарко
Бодул продлил
контракт с пермским «Амкаром» на три года, сообщает официальный сайт клуба
РФПЛ.
«Можно
сказать, что за этот год мы помогли Дарко перезагрузить его карьеру.
Представьте – воспитанник знаменитой школы «Аякса»,
которого считали одним из самых одаренных футболистов его возраста, перешел в «Амкар» из
команды, которая вылетела из шотландской премьер-лиги», - сказал исполнительный директор
«Амкара» Денис Маслов.
В минувшем сезоне 28-летний Бодул забил пять голов в
24 матчах чемпионата России.
«Амкар» в матче первого тура РФПЛ 16 июля в гостях сыграет с «Ахматом».
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