Горецка оформил самый ранний дубль в истории Кубка Конфедераций
Полузащитник сборной
Германии Леон Горецка в полуфинальном матче Кубка конфедераций против команды Мексики
оформил самый ранний дубль в истории турнира, сообщает официальный сайт ФИФА.
Встреча сборных Германии и Мексики проходит в четверг
в Сочи на поле стадиона «Фишт». После первого тайма
немецкая команда ведет в счете со счетом 2:0.
Для оформления дубля Горецке понадобилось две минуты – он отличился на шестой и восьмой минутах.
Матч
Германия - Мексика - 3:0 (2:0)2-й тайм
Голы
Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер, Горецка, Киммих, Штиндль, Вернер
Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х., Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес
Предупреждения:
нет - Хименес, 55
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция