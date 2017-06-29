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Горецка оформил самый ранний дубль в истории Кубка Конфедераций

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка в полуфинальном матче Кубка конфедераций против команды Мексики оформил самый ранний дубль в истории турнира, сообщает официальный сайт ФИФА.

Встреча сборных Германии и Мексики проходит в четверг в Сочи на поле стадиона «Фишт». После первого тайма немецкая команда ведет в счете со счетом 2:0.

Для оформления дубля Горецке понадобилось две минуты – он отличился на шестой и восьмой минутах.

Матч

Германия - Мексика - 3:0 (2:0)

2-й тайм

Голы

Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0).

Состав

Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер, Горецка, Киммих, Штиндль, Вернер

Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х., Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес

Предупреждения:

нет - Хименес, 55

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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