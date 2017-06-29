Горецка оформил самый ранний дубль в истории Кубка Конфедераций

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка в полуфинальном матче Кубка конфедераций против команды Мексики оформил самый ранний дубль в истории турнира, сообщает официальный сайт ФИФА.

Встреча сборных Германии и Мексики проходит в четверг в Сочи на поле стадиона «Фишт». После первого тайма немецкая команда ведет в счете со счетом 2:0.

Для оформления дубля Горецке понадобилось две минуты – он отличился на шестой и восьмой минутах.