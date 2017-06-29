Virtus.pro подписала игрока по Quake Champions

Алексей «Cypher» Янушевский стал игроком Virtus.pro в дисциплине Quake Champions.



Virtus.pro заключила контракт с Янушевский на один год. Белорусский игрок представит организацию на турнире QuakeCon.



«Контакт заключен на достаточно длительный срок, который позволит Алексею чувствовать себя уверенно и полностью погрузиться в игру. Мы получили одного из лучших игроков в мире и теперь уверены в том, что мы сможем быть в этой дисциплине всерьез и надолго», – прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.



Алексей «Cypher» Янушевский: «В Virtus.pro мне предложили условия не хуже, чем команды из Америки. Плюс не было особого желания переезжать, мне хотелось остаться в Минске. Я не буду выдумывать, что всю жизнь топил за Virtus.pro, но я хорошо знаю историю организации, и мне нравится, как она развивается».



Cypher – один из самых титулованных игроков в Quake. Он четыре раза (2008, 2010, 2012, 2014) выигрывал QuakeCon и неоднократно побеждал на ESWC, DreamHack, European Extreme Masters и ASUS Open.



Источник