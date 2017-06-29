Россиянин Власов выиграл у малавийца Аджибу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боксер Максим Власов в рейтинговом поединке выиграл у малавийца Муссы Аджибу.
10-раундовый бой весовой категории до 90,71 кг,
прошедший в четверг в Москве, завершился победой
россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.
Аджибу дважды оказывался в нокдаунах - в первом и
втором раундах. После третьего падения в третьем раунде судья остановил
поединок, присудив россиянину победу техническим нокаутом.
27 мая Власов должен был провести поединок с Бенки
Мвакалебелой, но бой был отменен из-за недопуска танзанийца по медицинским
показателям.
Теперь в активе 30-летнего
Власова 39 побед (22 - нокаутом), два поражения.
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