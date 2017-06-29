Россиянин Власов выиграл у малавийца Аджибу

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Андрей Рябинский: Чахкиев от боя к бою действует все хуже Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что российский боксер Рахим Чахкиев с каждым новым боем выглядит все хуже и хуже.

Максим Власов: У меня в карьере были бои сложнее, чем с Чахкиевым Российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов рассказал о своей победе над соотечественником Рахимом Чахкиевым.

Кудряшов нокаутировал Сильгадо, Власов – Чахкиева Российский боксер Дмитрий Кудряшов одержал победу над колумбийцем Сантандером Сильгадо.

Виктор Петроченко: Рахим очень одаренный спортсмен, все будет зависеть от того, насколько Власов сможет его напрячь Владимир Петроченко, наставник российского боксера первого тяжелого веса Максима Власова считает, что сила удара не зависит от веса боксера, и его подопечному главное в начале боя с Рахимом Чакхиевым - это не растеряться и ликвидировать в первых раундах опасность. Власов и Чахкиев 3 декабря в Москве определят обладателя титула Интерконтинентального чемпиона WBA.

Власов и Чахкиев прошли официальное взвешивание перед боем за титул интерконтинентального чемпиона Максим Власов победил Рахима Чахкиева на официальной процедуре взвешивания в Москве.

Максим Власов: Чрезмерный объем мышечной массы причина плохой выносливости Чахкиева 3 декабря в Москве пройдет бескомпромиссный бой в первом тяжелом весе, в котором встретятся два россиянина 30-летний Максим Власов (35-2, 18 КО) и 33-летний Рахим Чакхиев (26-2, 19КО). Предстоящий поединок обещает стать судьбоносным в карьере обоих боксеров, претендующих на высшее место в первом тяжелом дивизионе. Максим Власов полностью сосредоточен на подготовке, охотно поделился своими мыслями о сопернике и предстоящем бое.

На кону боя Власова с Чакхиевым – право боксировать за титул чемпиона мира по версии WBA 3 декабря российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов (Самара), владеющий титулом интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской организации (IBO) проведет бой в Москве против олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева.

Власов завоевал титул Интерконтинентального чемпиона IBO Российский боксер Максим Власов победил бразильца Карлоса Милтона Насименто в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской организации (IBO) в первом тяжелом весе.

Чахкиев и Власов сразятся в андеркарте чемпионского боя Лебедев - Гассиев 3 декабря Олимпийский чемпион Лондона-2012 Рахим Чахкиев проведет бой с соотечественником Максимом Власовым 3 декабря в Москве.

Исмаил Силлах: В Бою с Власовым я допустил тактическую ошибку, которую делают многие В принципиальном рейтинговом поединке в рамках первого тяжёлого веса Максим Власов из Самары (35-2, 18 КО) одержал досрочную победу техническим нокаутом в третьем раунде над Исмаилом Силлахом из Мариуполя (23-3, 18 КО).

Максим Власов: После победы на Силлахом, думаю, что заслуживаю находиться если не в «топе», то близко от него В принципиальном рейтинговом поединке в рамках первого тяжёлого веса Максим Власов из Самары (35-2, 18 КО) одержал досрочную победу техническим нокаутом в третьем раунде над Исмаилом Силлахом из Мариуполя (23-3, 18 КО).

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