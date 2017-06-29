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Россиянин Власов выиграл у малавийца Аджибу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Максим Власов в рейтинговом поединке выиграл у малавийца Муссы Аджибу.

10-раундовый бой весовой категории до 90,71 кг, прошедший в четверг в Москве, завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.

Аджибу дважды оказывался в нокдаунах - в первом и втором раундах. После третьего падения в третьем раунде судья остановил поединок, присудив россиянину победу техническим нокаутом.

27 мая Власов должен был провести поединок с Бенки Мвакалебелой, но бой был отменен из-за недопуска танзанийца по медицинским показателям.

Теперь в активе 30-летнего Власова 39 побед (22 - нокаутом), два поражения.

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