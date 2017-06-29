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Тульский «Арсенал» просматривает черногорского защитника

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

На просмотре в «Арсенале» находится черногорский защитник Ристо Радунович, сообщает пресс-служба тульского клуба.

25-летний игрок с 2010 по 2014 год выступал за черногорский клуб «Будучность». Затем в сезоне-20 14/15 перебрался в сербский «Борац». После неудачного сезона в составе «зебр» защитник вернулся в «Будучность», с которой в прошлом сезоне стал обладателем золотых медалей чемпионата Черногории. В 24 матчах Радунович отметился четырьмя забитыми мячами.

На счету Радуновича 20 матчей за молодежные сборные Черногории разных возрастов.

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