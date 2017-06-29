Сборная Германии разгромила мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций
Футболисты
сборной Германии в полуфинальном матче Кубка конфедераций переиграли команду
Мексики.
Встреча,
прошедшая в четверг в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась в пользу немецкой
команды со счетом 4:1. На шестой минуте отличился полузащитник Леон Горецка. Он
же через две минуты удвоил преимущество бундестим. Отметим, что дубль Горецки
стал самым ранним в истории проведения Кубка конфедераций. На 59-й минуте
нападающий Тимо Вернер довел счет до крупного. На 89-й минуте мексиканский полузащитник Марко Фабиан забил гол престижа. Окончательный счет встречи установил вышедший на замену Амин Юнес.
Таким образом,
немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с
чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье
место против португальцев.
Отметим, что на групповом этапе немцы стали первыми в группе В, обыграв команды Австралии (3:2) и Камеруна (3:1) и добившись ничьи с чилийцами (1:1). Мексиканцы стали вторыми в квартете А. Мексиканцы одолели команды Новой Зеландии (2:1) и России (2:1), а также сыграли вничью с португальцами (2:2).
Матч
Германия - Мексика - 4:1 (2:0)
Голы
Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер
Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес
Предупреждения:
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция