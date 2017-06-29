Сборная Германии разгромила мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций

Автор дубля в ворота мексиканцев Леон Горецка Фото: Gettyimages.ru

Футболисты сборной Германии в полуфинальном матче Кубка конфедераций переиграли команду Мексики.

Встреча, прошедшая в четверг в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась в пользу немецкой команды со счетом 4:1. На шестой минуте отличился полузащитник Леон Горецка. Он же через две минуты удвоил преимущество бундестим. Отметим, что дубль Горецки стал самым ранним в истории проведения Кубка конфедераций. На 59-й минуте нападающий Тимо Вернер довел счет до крупного. На 89-й минуте мексиканский полузащитник Марко Фабиан забил гол престижа. Окончательный счет встречи установил вышедший на замену Амин Юнес.

Таким образом, немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.

Отметим, что на групповом этапе немцы стали первыми в группе В, обыграв команды Австралии (3:2) и Камеруна (3:1) и добившись ничьи с чилийцами (1:1). Мексиканцы стали вторыми в квартете А. Мексиканцы одолели команды Новой Зеландии (2:1) и России (2:1), а также сыграли вничью с португальцами (2:2).