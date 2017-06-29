Германия – Мексика. Стюарды задержали болельщика, который собирался выбежать на поле

В концовке полуфинального матча Кубка конфедераций между Германией и Мексикой стюарды задержали болельщика, который пытался выбежать на поле.

На 89-й минуте болельщик с центрального сектора попытался выбежать на поле. У края газона его поймали три стюарда и увели в подтрибунное помещение.



Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.