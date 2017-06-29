Московское «Динамо» подписало связующего Стрильчука
Источник: ВК «Динамо» (Москва)Комментарии
Московское «Динамо» подписало однолетний контракт со связующим Валентином Стрильчуком, сообщается на официальном сайте клуба.
В составе бело-голубых 32-летний волейболист начинал профессиональную карьеру, его последним клубом была новокуйбышевская «НОВА».
Всего в чемпионатах России Стрильчук провел 64 матча, набрал 97 очков (29 атак, 39 блоков, 29 эйсов). В составе «Новы» Валентин в минувшем сезоне появлялся на площадке в 25-ти матчах и набрал 35 очков.
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