Горецка признан лучшим игроком матча Германия – Мексика

Немецкий полузащитник Леон Горецка признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций 2017 года между командами Мексики и Германии.

Встреча, прошедшая в четверг в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась в пользу немецкой команды со счетом 4:1. На шестой минуте отличился Леон Горецка. Он же через две минуты удвоил преимущество бундестим. Отметим, что дубль Горецки стал самым ранним в истории проведения Кубка конфедераций.

На 59-й минуте нападающий Тимо Вернер довел счет до крупного. На 89-й минуте мексиканский полузащитник Марко Фабиан забил гол престижа. Окончательный счет встречи установил вышедший на замену Амин Юнес.

Таким образом, немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.