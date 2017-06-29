Сын Зидана подписал трехлетний контракт с «Алавесом» (фото)
Полузащитник молодежной команды «Реала» Энцо Зидан подписал трехлетний контракт с «Алавесом», сообщается на официальном сайте баскского клуба.
Официальная презентация 22-летнего француза в качестве нового игрока «Алавеса» пройдет на следующей неделе.
В минувшем сезоне Зидан-младший в 32 матчах, проведенных за вторую команду «Реала», забил пять мячей и сделал пять голевых передач.
«Алавес» в прошедшем чемпионате Испании занял девятое место.
Фото: ФК «Алавес»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически