Матч Германия - Мексика на стадионе «Фишт» посетили 37923 болельщика

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, прошедший на стадионе «Фишт» в Сочи, посетили 37923 болельщика.

Встреча завершилась в пользу немецкой команды со счетом 4:1. На шестой минуте отличился Леон Горецка. Он же через две минуты удвоил преимущество бундестим. Отметим, что дубль Горецки стал самым ранним в истории проведения Кубка конфедераций.

На 59-й минуте нападающий Тимо Вернер довел счет до крупного. На 89-й минуте мексиканский полузащитник Марко Фабиан забил гол престижа. Окончательный счет встречи установил вышедший на замену Амин Юнес.

Таким образом, немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.