Матч Германия - Мексика на стадионе «Фишт» посетили 37923 болельщика
Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, прошедший на стадионе «Фишт» в Сочи, посетили 37923 болельщика.
Встреча завершилась в пользу немецкой команды со счетом 4:1. На шестой минуте отличился Леон Горецка. Он же через две минуты удвоил преимущество бундестим. Отметим, что дубль Горецки стал самым ранним в истории проведения Кубка конфедераций.
На 59-й минуте нападающий Тимо Вернер довел счет до крупного. На 89-й минуте мексиканский полузащитник Марко Фабиан забил гол престижа. Окончательный счет встречи установил вышедший на замену Амин Юнес.
Таким образом, немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.
Матч
Германия - Мексика - 4:1 (2:0)
Голы
Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер
Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес
Предупреждения:
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция