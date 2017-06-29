Антонио Рюдигер: Германия шла к финалу и рада его достигнуть

Полузащитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от победы в матче с Мексикой (4:1).

- Мы забили два гола, это очень сильно упростило нам задачу. После этого мы действовали на контратаках.

- Многие не ожидали, что вы попадете в финал.

- Это вы не ожидали. Мы шли к этой цели и рады ее достигнуть.

- Вы не выглядите веселым.

- Я рад. Просто очень устал, - приводит слова Рюдигера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.