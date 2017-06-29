Тимо Вернер: Не все верили, что Германия так легко попадет в финал

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился впечатлениями от победы в матче с Мексикой (4:1).

- Мы гордимся своей победой. Не все верили, что мы так легко попадем в финал.

- Из солнечного Сочи вам теперь ехать в хмурый Петербург.

- Да, но это всего на два дня. Мы с грустью покидаем Сочи, потому что выиграли все матчи здесь, да и погода действительно была отличная. Надеемся, что сможем победить в финале, - приводит слова Вернера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.