Хуан Карлос Осорио: Из российских игроков понравились Жирков и Головин

Главный тренер Мексики рассказал, что думает об организации турнира, и каких футболистов сборной России запомнил.

- Как вы оцениваете стадион «Фишт» и довольны ли российскими болельщиками?

- Хочу поздравить всех, стадионы прекрасные, как и условия для тренировок. Россия – прекрасный хозяин Кубка конфедераций, уверен также хорошо проведет и ЧМ. Нам было приятно находиться в вашей стране.

- Вас впечатлил кто-то из игроков сборной России?

- Я бы выделил Жиркова и 17-го номера, очень способные футболисты.