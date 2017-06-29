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Хуан Карлос Осорио: Из российских игроков понравились Жирков и Головин

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер Мексики рассказал, что думает об организации турнира, и каких футболистов сборной России запомнил.

- Как вы оцениваете стадион «Фишт» и довольны ли российскими болельщиками?
- Хочу поздравить всех, стадионы прекрасные, как и условия для тренировок. Россия – прекрасный хозяин Кубка конфедераций, уверен также хорошо проведет и ЧМ. Нам было приятно находиться в вашей стране.

- Вас впечатлил кто-то из игроков сборной России?
- Я бы выделил Жиркова и 17-го номера, очень способные футболисты.

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