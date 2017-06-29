Дмитрий Баранник: Создается впечатление, что журналисты продолжают верить в золотую рыбку

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

- Честно говоря, я удивляюсь нашей прессе, - сказал Баранник. - Наверное, сказки уже поменялись, но создается впечатление, что журналисты продолжают верить в Золотую Рыбку или скатерть-самобранку. Мы же прекрасно знаем возможности российских футболистов, видим наш чемпионат. Ну не бывает чудес! Нельзя говорить о победе на Кубке конфедераций, пусть даже не все привезли сильнейшие составы. Вспомните, как российская сборная играла с соперниками уровня Молдавии. На нее невозможно было смотреть даже в домашних матчах.

Меня приятно удивило, что в течение такого короткого времени Станислав Черчесов смог заставить команду двигаться. Я давно уже не видел такой мобильности у сборной России. Считаю, турнир был очень положительным для сборной, она сделала шаг вперед и двигается в правильном направлении. Хотя, конечно, работы еще непочатый край.