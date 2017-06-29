Оливер Бирхофф: Главное - что Россия инвестирует в футбольную инфраструктуру

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф поделился впечатлениями от победы в матче с Мексикой (4:1).

- Как бы вы охарактеризовали готовность России к чемпионату мира в сравнении с тем, на каком этапе за год до своего турнира была Германия?

- Я не очень хорошо знаю о состоянии инфраструктуры во всей России, но в любом случае подготовка к чемпионату мира - это план почти на десять лет, и всю подготовку очень непросто поменять за год или два. Главное - что страна инвестирует в инфраструктуру, а это должна делать любая страна, которая в конечном счете собирается улучшать результаты своих игроков, - приводит слова Бирхоффа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.