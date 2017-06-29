Оливер Бирхофф: Главное - что Россия инвестирует в футбольную инфраструктуру
Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф поделился впечатлениями от победы в матче с Мексикой (4:1).
- Как бы вы охарактеризовали готовность России к чемпионату мира в сравнении с тем, на каком этапе за год до своего турнира была Германия?
- Я не очень хорошо знаю о состоянии инфраструктуры во всей России, но в любом случае подготовка к чемпионату мира - это план почти на десять лет, и всю подготовку очень непросто поменять за год или два. Главное - что страна инвестирует в инфраструктуру, а это должна делать любая страна, которая в конечном счете собирается улучшать результаты своих игроков, - приводит слова Бирхоффа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.
Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.
Матч
Германия - Мексика - 4:1 (2:0)
Голы
Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер
Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес
Предупреждения:
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция