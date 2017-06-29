Маттиас Гинтер: Финал против Чили будет похож на матч с Мексикой

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился впечатлениями от победы в матче с Мексикой (4:1).

- Мы начали играть хорошо, но потом просели и допускали ошибки. В перерыве поменяли игру и взяли инициативу.



- Что думаете о матче с Чили и скажется ли на вас смена обстановки?

- Игра будет похожа на матч с Мексикой. Многое решат детали, но вряд ли решающее влияние окажет место матча. Мы уже переезжали в Казань, поэтому это не проблема для нас, - приводит слова Гинтера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.