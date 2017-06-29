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Кербер проиграла Конте на турнире в Истбурне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британская теннисистка Йоханна Конта пробилась в полуфинал турнира в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

В матче 1/4 финала Конта обыграла первую ракетку мира немку Ангелику Кербер со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

За выход в финал турнира Конта поборется с чешкой Каролиной Плишковой.

Истбурн (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 753 900 долларов
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Матч

Кербер А. (Германия) - Конта Д. (Великобритания) - 3:6, 4:6

Место и дата

29 июня 20:20, , Онлайн-трансляция

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