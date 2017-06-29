Кербер проиграла Конте на турнире в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Британская теннисистка Йоханна Конта пробилась в
полуфинал турнира в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750
тысяч долларов.
В матче 1/4
финала Конта обыграла первую ракетку мира
немку Ангелику Кербер со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
За выход в финал турнира Конта поборется с чешкой Каролиной Плишковой.
Истбурн (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 753 900 долларов
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Кербер А. (Германия) - Конта Д. (Великобритания) - 3:6, 4:6
Место и дата
29 июня 20:20, , Онлайн-трансляция
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