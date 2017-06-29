Джошуа Киммих: У Германии молодая команда, а мы вышли из группы с первого места и попали в финал
Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от победы в матче с Мексикой (4:1).
- Вы до начала турнира говорили, что вы дойдете до финала.
- Да, так оно и получилось!
- Вы разобрали игру Чили?
- Да. Одного матча с ними нам хватило, они играют по одной и той же системе, но с разной интенсивностью.
- Этот матч был полностью ваш?
- Не скажу, что мы контролировали ход игры, Мексика хорошо атаковала и могла забить больше, но и мы реализовали не все моменты.
- Эта победа сродни полуфинальной победе над Бразилией на ЧМ. Гордитесь?
- Да, конечно гордимся, ведь у нас такая молодая команда, а мы смогли выйти с первого места в группе, а теперь и вышли в финал, - приводит слова Киммиха корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.
Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.
Матч
Германия - Мексика - 4:1 (2:0)
Голы
Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер
Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес
Предупреждения:
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция