Джошуа Киммих: У Германии молодая команда, а мы вышли из группы с первого места и попали в финал

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от победы в матче с Мексикой (4:1).

- Вы до начала турнира говорили, что вы дойдете до финала.

- Да, так оно и получилось!

- Вы разобрали игру Чили?

- Да. Одного матча с ними нам хватило, они играют по одной и той же системе, но с разной интенсивностью.

- Этот матч был полностью ваш?

- Не скажу, что мы контролировали ход игры, Мексика хорошо атаковала и могла забить больше, но и мы реализовали не все моменты.

- Эта победа сродни полуфинальной победе над Бразилией на ЧМ. Гордитесь?

- Да, конечно гордимся, ведь у нас такая молодая команда, а мы смогли выйти с первого места в группе, а теперь и вышли в финал, - приводит слова Киммиха корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.