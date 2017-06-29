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ФК «Анжи» закрыл киберспортивное подразделение

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Футбольный клуб «Анжи» закрыл киберспортивное подразделение. Об этом сообщил киберспортивный директор «Анжи» Мурад Алиев.


Напомним, что в марте 2017 года «Анжи» подписал Александра «XBOCT» Дашкевича. Позже к команде присоединились бывшие игроки Comanche — Игорь «iLWT» Филатов, Евгений «Chuvash» Макаров и Михаил «Misha» Агатов. Пятым игроком коллектива стал Максим «Yoky» Ким, ранее выступавший за F.R.I.E.N.D.S. На отборочных к The International 2017 от первого состава остались только Chuvash и Yoky. У клуба также был второй состав по Dota 2, состоящий из дагестанских игроков.

Бывший состав Cyber Anji по Dota 2:  

Евгений «Chuvash» Макаров 
Максим «Yoky» Ким 
Александр «NoFear» Чурочкин
Ярослав «Pikachu» Василенко
Вадим «Sedoy» Мусорин 

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