ФК «Анжи» закрыл киберспортивное подразделение
Футбольный клуб «Анжи» закрыл киберспортивное подразделение. Об этом сообщил киберспортивный директор «Анжи» Мурад Алиев.
Проект «Кибер Анжи» закрыт. Нужно забыть работу в этом клубе, как кошмарный сон.— Murad (@MuradinhoMurad) 29 июня 2017 г.
Напомним, что в марте 2017 года «Анжи» подписал Александра «XBOCT» Дашкевича. Позже к команде присоединились бывшие игроки Comanche — Игорь «iLWT» Филатов, Евгений «Chuvash» Макаров и Михаил «Misha» Агатов. Пятым игроком коллектива стал Максим «Yoky» Ким, ранее выступавший за F.R.I.E.N.D.S. На отборочных к The International 2017 от первого состава остались только Chuvash и Yoky. У клуба также был второй состав по Dota 2, состоящий из дагестанских игроков.
Бывший состав Cyber Anji по Dota 2:
Евгений «Chuvash» Макаров
Максим «Yoky» Ким
Александр «NoFear» Чурочкин
Ярослав «Pikachu» Василенко
Вадим «Sedoy» Мусорин