ФК «Анжи» закрыл киберспортивное подразделение

читайте также

Planet Dog квалифицировалась на The International 2017 Команда Planet Dog выиграла европейскую закрытую квалификацию к The International 2017.

Virtus.pro подписала игрока по Quake Champions Алексей «Cypher» Янушевский стал игроком Virtus.pro в дисциплине Quake Champions.

Team Empire пробилась на The International 2017 Коллектив Team Empire стал победителем закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.

Три миллиона поклонников для геймера. 10 самых популярных киберспортсменов мира Редакция «Советского спорта» готова познакомить вас с самыми популярными киберспортсменами в социальных сетях

Execration и LGD.Forever Young прошли на TI 2017 Коллективы Execration и LGD.Forever Young квалифицировались на The International 2017.

Роман «CaspeRRR» Лепехин: Команды из СНГ крайне нестабильны на мировом уровне Комментатор Dota 2 Роман «CaspeRRR» Лепехин поделился впечатлениями от квалификаций на The International 2017.

Team Empire вышла в гранд-финал закрытой СНГ-квалификации к TI 2017 Коллектив Team Empire пробился в гранд-финал закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.

iG Vitality выступит на The International 2017 Команда iG Vitality заняла первое место на групповом этапе закрытой китайской квалификации к The International 2017 и квалифицировалась на турнир.

Владимир «Maelstorm» Кузьминов: Первый TI без Na’Vi – это как первый раз в школу без мамы Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов прокомментировал вылет Natus Vincere с закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.

Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов: Na’Vi устройте пожалуйста дизбанд Комментатор студии RuHub Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов прокомментировал вылет Natus Vincere с закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.

Fnatic примет участие в The International 2017 Fnatic выиграла путевку на турнир The International 2017.

Team NP прошла на The International 2017 Коллектив Team NP выиграл путевку на The International 2017.

Team Secret квалифицировалась на The International 2017 Коллектив Team Secret занял первое место на групповом этапе закрытой европейской квалификации к The International 2017 и квалифицировался на турнир.

Virtus.pro сыграет с Immortals в первом матче ESL One Cologne 2017 Организаторы турнира ESL One Cologne 2017 представили матчи первого тура группового этапа.

TNC Pro Team пробилась на The International 2017 Филиппинская команда TNC Pro Team заняла первое место на групповом этапе закрытой азиатской квалификации к The International 2017 и прошла на турнир.

Gambit Esports получила техническое поражение на закрытой квалификации к TI 2017 Коллектив Gambit Esports получил техническое поражение в матче с Cyber Anji на закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.

ФКС России опубликовала отчетное видео о Кубке России по киберспорту 2017 Федерация компьютерного спорта России на своем канале опубликовала отчетное видео о Кубке России по киберспорту 2017.

Даниил Zeus Тесленко: Цель команды PRO100 – выйти на новый уровень, попасть в 20-30 мирового рейтинга команд Президент организации PRO100 Даниил «Zeus» Тесленко в интервью iSport.ua рассказал об идее создания и цели команды по CS:GO.

Gambit Esports покинула топ-10 рейтинга команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.