Гильерме Очоа: Мы не падаем духом, ведь уступили чемпионам мира

Вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).

- На первых минутах Германия очень сильно нас придавила. Но после двух мячей мы пришли в себя и играли лучше. Мы всегда стараемся играть до конца, показывать свое сердце и мужество. Этот матч это показал, но немцы играли очень эффективно, особенно в начале игры. Но мы не падаем духом, ведь уступили чемпионам мира, а это не так страшно, - приводит слова Очоа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.