Эктор Морено: Мы не заслужили такого разгрома от Германии

Защитник сборной Мексики Эктор Морено поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).

- Кто виноват в четырех мячах в ворота вашей команды?

- Это индивидуальные ошибки. Возможно, в этом есть и какая-то система: нас несколько раз обыгрывали и оставляли за спиной. Немцы в этом очень сильны, у них получалось находить свободные зоны и убегать от нас. И, конечно же, два быстрых гола – очень сильно повлияли на наш дух. Однако наша команда продолжала бороться – и у нас действительно были неплохие моменты.

- Этот результат можно воспринимать отдельно от предыдущих игр Мексики?

- Я думаю, да. Если быть честным, мне кажется, мы не заслужили такого разгрома. 1:4 - слишком сильное наказание для нас. Мы создали очень много моментов – и я, и другие ребята, поэтому трудно смириться с таким поражением.

- Насколько для вас важна победа в матче за бронзу?

- Важна. Это очень престижно, даже если речь идет о бронзе, а не о золоте. Да и вообще, это же футбол! Не думаю, что-то кто-то из нас будет выходить на поле и не думать о победе, - приводит слова Морено корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.