Эктор Морено: Мы не заслужили такого разгрома от Германии
Защитник сборной Мексики Эктор Морено поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).
- Кто виноват в четырех мячах в ворота вашей команды?
- Это индивидуальные ошибки. Возможно, в этом есть и какая-то система: нас несколько раз обыгрывали и оставляли за спиной. Немцы в этом очень сильны, у них получалось находить свободные зоны и убегать от нас. И, конечно же, два быстрых гола – очень сильно повлияли на наш дух. Однако наша команда продолжала бороться – и у нас действительно были неплохие моменты.
- Этот результат можно воспринимать отдельно от предыдущих игр Мексики?
- Я думаю, да. Если быть честным, мне кажется, мы не заслужили такого разгрома. 1:4 - слишком сильное наказание для нас. Мы создали очень много моментов – и я, и другие ребята, поэтому трудно смириться с таким поражением.
- Насколько для вас важна победа в матче за бронзу?
- Важна. Это очень престижно, даже если речь идет о бронзе, а не о золоте. Да и вообще, это же футбол! Не думаю, что-то кто-то из нас будет выходить на поле и не думать о победе, - приводит слова Морено корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.
Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.
Матч
Германия - Мексика - 4:1 (2:0)
Голы
Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер
Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес
Предупреждения:
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция