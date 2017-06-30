Чичарито: Мексика постарается победить в матче за третье место

Нападающий сборной Мексики Чичарито поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).

- Будем стараться теперь выиграть третье место. Спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Жаль, что мы не смогли добраться до финала, но мы делали все, что смогли. Я не буду придумывать отговорки: мы проиграли и должны принять его. Мы должны продолжать развиваться, чтобы побеждать такие команды, - приводит слова Чичарито корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.