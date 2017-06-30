Хавьер Акино: Я, как и все мексиканцы, очень недоволен результатом

Полузащитник сборной Мексики Хавьер Акино поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).

- Я, как и все мексиканцы, очень недоволен результатом и тем, как теперь обстоят наши дела. Но я пытаюсь найти позитив даже в этой игре. Надеюсь, что впереди нас ждут хорошие моменты. Трудно загадывать, но мне будет легче думать, что в следующем матче мы выполним установку на 100 процентов и все будет в порядке, - приводит слова Акино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.