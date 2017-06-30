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Чичарито: Надеюсь, скоро русские игроки заиграют в лучших командах Европы

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий сборной Мексики Чичарито поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).

- Вас удивило, что российские фанаты поддерживали именно Мексику?
- На самом деле нет, потому что с самого начала турнира нас хорошо поддерживали. Кроме матча со сборной России, конечно.

- Кто из сборной России, на ваш взгляд, мог бы играть в Европе?
- Каждый! Хотя вы ведь и так в Европе, вы и есть Европа! Ваши команды выступают в Лиге чемпионов, мы же в этом году играли с ЦСКА. Надеюсь, скоро многие русские игроки заиграют в лучших командах Европы, - приводит слова Чичарито корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев. 

Матч

Германия - Мексика - 4:1 (2:0)

Голы

Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер

Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес

Предупреждения:

Джан, 72 - Хименес, 55

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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