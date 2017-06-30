Чичарито: Надеюсь, скоро русские игроки заиграют в лучших командах Европы

Нападающий сборной Мексики Чичарито поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).

- Вас удивило, что российские фанаты поддерживали именно Мексику?

- На самом деле нет, потому что с самого начала турнира нас хорошо поддерживали. Кроме матча со сборной России, конечно.

- Кто из сборной России, на ваш взгляд, мог бы играть в Европе?

- Каждый! Хотя вы ведь и так в Европе, вы и есть Европа! Ваши команды выступают в Лиге чемпионов, мы же в этом году играли с ЦСКА. Надеюсь, скоро многие русские игроки заиграют в лучших командах Европы, - приводит слова Чичарито корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.