Евгений Богачев: «УНИКС примет решение по главному тренеру на следующей неделе

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о том, когда казанский клуб определится с кандидатурой нового главного тренера.

- На прошлой неделе мы провели переговоры с четырьмя кандидатами. Окончательное решение будет принято на следующей неделе, – цитирует Богачева «БИЗНЕС Online».

Богачев опроверг информацию о том, что УНИКС вел переговоры с главным тренером испанской «Уникахи» Хуаном Плазой.