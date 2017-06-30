Евгений Богачев: «УНИКС примет решение по главному тренеру на следующей неделе
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о том, когда казанский клуб определится с кандидатурой нового главного тренера.
- На прошлой неделе мы провели переговоры с четырьмя кандидатами. Окончательное решение будет принято на следующей неделе, – цитирует Богачева «БИЗНЕС Online».
Богачев опроверг информацию о том, что УНИКС вел переговоры с главным тренером испанской «Уникахи» Хуаном Плазой.
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