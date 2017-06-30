Кахабер Цхададзе: Счет хоть и очень надежный, но расслабляться нельзя
Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе прокомментировал победу над «Атлантасом» (6:0) в матче квалификационного раунда Лиги Европы.
- Счет говорит сам за себя. Молодцы ребята, что сконцентрировано подошли к этой игре, даже после первого тайма мы вели 4:0 и они не расслабились. Очень умно и внимательно играли, мы очень рады, что мы обрадовали наших болельщиков. Я всегда говорю ребятам: «Футбол – игра для болельщиков». В первую очередь, мы должны думать о них, тем более, что они у нас блестящие!Большое им спасибо, я очень рад, что мы их порадовали.По игре, могу сказать, что хоть счет и очень надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя, - сказал специалист.
Матч
Голы
Гоу 21 (1:0). Аршавин 26 (2:0 - пен.). Иличевич 30 (3:0). Аршавин 42 (4:0). Гоу 50 (5:0 - пен.). Иличевич 73 (6:0).
Судья:
Омар Пашаев (Азербайджан)
Место и дата
29 июня 17:45, Центральный, Онлайн-трансляция