Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кахабер Цхададзе: Счет хоть и очень надежный, но расслабляться нельзя

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе прокомментировал победу над «Атлантасом» (6:0) в матче квалификационного раунда Лиги Европы.

- Счет говорит сам за себя. Молодцы ребята, что сконцентрировано подошли к этой игре, даже после первого тайма мы вели 4:0 и они не расслабились. Очень умно и внимательно играли, мы очень рады, что мы обрадовали наших болельщиков. Я всегда говорю ребятам: «Футбол – игра для болельщиков». В первую очередь, мы должны думать о них, тем более, что они у нас блестящие!Большое им спасибо, я очень рад, что мы их порадовали.По игре, могу сказать, что хоть счет и очень надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя, - сказал специалист.

Матч

Кайрат - Атлантас - 6:0 (4:0)

Голы

Гоу 21 (1:0). Аршавин 26 (2:0 - пен.). Иличевич 30 (3:0). Аршавин 42 (4:0). Гоу 50 (5:0 - пен.). Иличевич 73 (6:0).

Судья:

Омар Пашаев (Азербайджан)

Место и дата

29 июня 17:45, Центральный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Савченков: Аршавин - даже для «Кайрата» украшениеИ.о.главного тренера литовского «Атлантаса» Сергей Савченков после гостевого поражения от «Кайрата» (0:6) в матче квалификационного раунда Лиги Европы поделился мнением об игре Андрея Аршавина.Минское «Динамо» обыграло «Рунавик» в квалификации Лиги ЕвропыМинское «Динамо» дома со счетом 2:1 обыграло «Рунавик» (Фарерские острова) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в квалификации Лиги ЕвропыКазахстанский «Кайрат» дома крупно обыграл литовский «Атлантас» (6:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Кайрат» - «Атлантас», «Рейнджерс» - «Прогресс» и другие матчи. ОнлайнРезультаты первых матчей первого раунда квалификации Лиги Европы.«Спартак» уже набрал очки в таблицу коэффициентов. Россия борется с Португалией«Спартак» уже набрал очки в таблицу коэффициентов. Россия борется с ПортугалиейСтартовал еврокубковый сезон-2017/18. За что будем бороться? «Советский спорт» рассказывает о главных интригах нового розыгрыша.Защитник «Крыльев» Бато на правах аренды перешел в «Кайрат»Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато на правах аренды перешел в казахстанский «Кайрат», сообщает официальный сайт самарского клуба.Левников, Матюнин и Вилков назначены на матчи квалификации Лиги ЕвропыКак сообщает пресс-служба УЕФА, российские арбитры Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Михаил Вилков получили назначения на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.Философия Фурсенко. Колонка Сергея МикуликаФилософия Фурсенко. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о грандиозных планах нового руководителя «Зенита».«Астана» вернула себе лидерство в чемпионате Казахстана«Астана» вернула себе лидерство в чемпионате Казахстана«Советский спорт» продолжает серию обзоров матчей премьер-лиги Казахстана. Сегодня подробно о 17-м туре.Роберт Мак: Манчини хочет выиграть с «Зенитом» чемпионат России и Лигу ЕвропыПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от работы с Роберто Манчини, который возглавил петербургскую команду 1 июня.Гол Аршавина помог «Кайрату» выйти в финал Кубка Казахстана (видео)«Кайрат» вышел в финал Кубка Казахстана, обыграв «Ордабасы» со счетом 3:1. Один из мячей в составе победителей забил Андрей Аршавин.«Кайрат» Аршавина сыграет с «Атлантасом» в 1-м отборочном раунде Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда нового сезона в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.Почему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лицПочему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лицНа конференции РФС по поводу календаря РФПЛ велись заочные дискуссии: Виталий Мутко и Сергей Прядкин делились своим взглядом на проблему.Александр Канищев: «Зенит» не вернет Аршавина, «Кайрат» – совсем другой уровеньБывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что разговоры о возвращении в клуб Андрея Аршавина, а также появления в нем Златана Ибрагимовча и Уэсли Снейдера, лишены оснований.Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»Бывший президент «Спартака» прокомментировал последние новости межсезонья в РФПЛ.Спортивный директор «Кайрата»: «Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина«Кайрат» не получал от «Зенита» предложений о трансфере полузащитника Андрея Аршавина, сообщил спортивный директор клуба Евгений Калакуцкий.Генрих Мхитарян: В детстве у меня была мечта – выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионовПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, выигравший с английским клубом Лигу Европы, рассказал о своих следующих целях.«Ростов» просматривает защитника «Атлантаса»Защитник литовского «Атлантаса» Сергей Обивалин находится на просмотре в «Ростове».Жулиано: Очень рад тому, как играю и развиваюсь в «Зените»Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано подвел итоги своего первого сезона в российском клубе.Панюков проходит просмотр в «Зените»Форвард «Атлантаса» Андрей Панюков находится на просмотре в «Зените», сообщает еженедельник «Футбол».
Футбол
Хуан Карлос Осорио: Из российских игроков понравились Жирков и Головин
Футбол
Тимо Вернер: Не все верили, что Германия так легко попадет в финал
Футбол
Сын Зидана подписал трехлетний контракт с «Алавесом» (фото)
Футбол
Горецка признан лучшим игроком матча Германия – Мексика
все новости
Атлантас
Атлантаскалендарьстатистика
Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Кахабер Цхададзе
Кахабер Цхададзевсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости