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Виталий Мутко: Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроля

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о том, что футболисты национальной сборной проходили процедуру допинг-контроля на домашнем Кубке конфедераций. 

- Наша сборная проверялась в полном составе - и индивидуально после каждой игры, и до игры, и во внесоревновательное время. Федя Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроля, - заявил Мутко.

Ранее ФИФА сообщила о том, что все допинг-пробы, взятые у игроков во время турнира, оказались отрицательными.

В финале Кубка конфедераций 2 июня сыграют сборные Германии и Чили.

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