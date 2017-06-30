Виталий Мутко: Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроля

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о том, что футболисты национальной сборной проходили процедуру допинг-контроля на домашнем Кубке конфедераций.

- Наша сборная проверялась в полном составе - и индивидуально после каждой игры, и до игры, и во внесоревновательное время. Федя Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроля, - заявил Мутко.

Ранее ФИФА сообщила о том, что все допинг-пробы, взятые у игроков во время турнира, оказались отрицательными.

В финале Кубка конфедераций 2 июня сыграют сборные Германии и Чили.

