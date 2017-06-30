Освальдо Аланис: Нужно сделать правильные выводы, если мы хотим победить Португалию

Защитник сборной Мексики Освальдо Аланис поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).

- Как бы я описал первые минуты? Да мы просто наблюдали за тем, что делает соперник, но никак не реагировали! Так не должно быть! Сначала матча нам надо было играть так, как мы делали это после пропущенных мячей.

- Мексике не хватило времени на то, чтобы подготовиться такому сильному сопернику?

- Нет, я думаю, дело не в этом. Нам нужно просто верить в себя и в то, что мы можем добиваться успеха даже в таких матчах. Мы реализовывали моменты, но это ничего нам не дало. У немцев было не так много шансов, но посмотрите на табло! Они забили четыре! Нужно сделать правильные выводы, если мы хотим победить португальцев, - приводит слова Аланиса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.