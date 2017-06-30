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Юрий Калитвинцев: Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атак

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал крупную победу над командой «Бавария 2» (7:1) в контрольном матче.

- Мы не смотрим на имя соперника, у нас свои задачи, свои планы. В первом тайме были проблемы в обороне, будем их анализировать, исправлять. Очень понравилось, что получился быстрый переход из обороны в нападение, на который мы нацеливали команду. Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атак. Не надо обращать внимание, кто противостоял, мы и на тренировках требуем четкости в завершении. Проведя за два дня два матча футболисты получили хорошую нагрузку. А такой крупный счет сегодня, полагаю, не из-за слабости соперника, а из-за профессионального отношения к делу наших игроков.

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