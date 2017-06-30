Эмре Джан: Россия - очень красивая страна, а в Сочи еще и прекрасный пляж!

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы в матче с Мексикой (4:1).

- Неправильно будет сказать, что все 90 минут мы были лучше и создавали моменты один за одним. Но я считаю, мы провели хороший матч и заслуженно победили.

- Что думаете о Чили?

- Мы уже играли с этой командой и примерно понимаем, что от нее ожидать. Нужно будет внимательно следить за их нападающими и показывать свой футбол в атаке. Вот и все.

- Вы в России уже больше недели. Как вам тут?

- Россия - очень красивая страна! Люди здесь очень дружелюбные, отели подготовлены для нас самые лучшие, а в Сочи еще и прекрасный пляж! Я всем доволен, - сказал Джан корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Германия в полуфинальном матче переиграла Мексику со счетом 4:1. Дубль на счету Горецки, еще по голу забили Тимо Вернер, Амин Юнес. Мексиканцы ответили точным ударом Марка Фабиана.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.