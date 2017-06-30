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Думбия продолжит карьеру в «Спортинге»

Источник:  O JogoКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу из «Ромы» в лиссабонский «Спортинг».

В ближайшие дни нападающий прилетит в Португалию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Сумма возможного трансфера пока не сообщается.

Напомним, Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 года. В составе сборной Кот-д'Ивуара он стал победителем Кубка африканских наций-2015.

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