Думбия продолжит карьеру в «Спортинге»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу из «Ромы» в лиссабонский «Спортинг».

В ближайшие дни нападающий прилетит в Португалию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Сумма возможного трансфера пока не сообщается.

Напомним, Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 года. В составе сборной Кот-д'Ивуара он стал победителем Кубка африканских наций-2015.

