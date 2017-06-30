Букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом финала молодежного Евро с Германией

Букмекерские конторы выставили котировки на финальную встречу молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года), в которой встретятся сборные Германии и Испании.

Победа немцев в основное время оценивается коэффиентом 3,94, тогда как виктория испанцев идет за 1,82.

За ничью букмекеры предлагают 3,50.

Игра в польском Кракове начнется сегодня в 21:45 мск.