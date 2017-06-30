Леон Горецка: Очень рад, что мы снова сыграем со сборной Чили

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился ожиданиями от финального матча Кубка конфедераций-2017.

- Я очень рад, что мы снова сыграем против сборной Чили. Во втором тайме чувствовали, что можем одержать верх над соперником, теперь мы можем еще раз это доказать. Команда Чили является сборной мирового класса, мы все оказались на этом турнире, чтобы с такими соперниками мериться силами. Сделаем все необходимое, - заявил Горецка.

Напомним, Леон Горецка был признан лучшим игроком полуфинального матча Германия - Мексика.

Финальная встреча Кубка конфедераций состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.

Немцы и чилийцы уже встречались друг с другом на стадии группового этапа. Та встреча завершилась вничью (1:1).

