Андрес Гуардадо: Старт встречи в исполнении сборной Германии не удивил
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал поражение своей команды от немцев в полуфинале Кубка конфедераций.
- Конечно, нам грустно, матч развивался не так, как мы планировали. Но нужно признать, что немцы провели очень цельную игру, воспользовались многими своими возможностями, поэтому и одержали победу. У нас тоже были шансы, но мы их не использовали.
Старт встречи в исполнении сборной Германии не удивил, мы хорошо изучали эту команду, знали, что у них сильный подбор исполнителей. Получилось так, что оставляли сопернику много открытого пространства, а при такой ошибке очень сложно им противостоять, - рассказал Гуардадо.
Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.
Матч
Германия - Мексика - 4:1 (2:0)
Голы
Горецка 6 (1:0). Горецка 8 (2:0). Вернер 59 (3:0). Фабиан 89 (3:1). Юнес 90 (4:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Хенрихс, Хектор, Рюдигер, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 68), Киммих, Штиндль (Брандт, 78), Вернер
Мексика: Очоа, Морено, Лайюн, Аланис, Араухо, Эррера, Акино (Лосано, 46), дос Сантос Х. (Маркес, 67), Эрнандес, дос Сантос Д. (Фабиан, 63), Хименес
Предупреждения:
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция