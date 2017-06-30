Андрес Гуардадо: Старт встречи в исполнении сборной Германии не удивил

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал поражение своей команды от немцев в полуфинале Кубка конфедераций.

- Конечно, нам грустно, матч развивался не так, как мы планировали. Но нужно признать, что немцы провели очень цельную игру, воспользовались многими своими возможностями, поэтому и одержали победу. У нас тоже были шансы, но мы их не использовали.

Старт встречи в исполнении сборной Германии не удивил, мы хорошо изучали эту команду, знали, что у них сильный подбор исполнителей. Получилось так, что оставляли сопернику много открытого пространства, а при такой ошибке очень сложно им противостоять, - рассказал Гуардадо.

Немцы вышли в финал турнира, где 2 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге сыграют с чилийцами. Мексиканцы в этот день в Москве в 15:00 начнут встречу за третье место против португальцев.



