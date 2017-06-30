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«Ростов» подписал контракт с защитником сборной Исландии

Дмитрий Спирин, Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником сборной Исландии Сверриром Ингасоном.

В донской клуб футболист перешел из «Гранады». Контракт подписан по схеме «3+1». За желто-синих Ингасон будет выступать под 15-м номером.

- Конечно же, я очень счастлив. Это честь для меня получить возможность играть за «Ростов». Возможно, это один из счастливейших моментов моей жизни, - заявил новичок российской команды.

В составе сборной Исландии Сверрир Ингасон дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2016.

Напомним, что 9 июня главным тренером «Ростова» был назначен Леонид Кучук.

В России Сверрира сопровождал бывший нападающий «Челси» и «Барселоны» Эйдур Гудьонсен.

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