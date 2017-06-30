Властимил Петржела: Работая с «Зенитом», Спаллетти не хотел учить русский язык и общаться с русскими игроками

Бывший главный тренер «Зенита» отметил важность владения русским языком для наставников-иностранцев, работающих в РФПЛ.

- Итальянцы приезжают в другую страну и не изучают новый язык. Когда в «Зенит» пришел Спаллетти, он даже не мог сказать «до свидания». Не хотел учить русский язык и, вероятно, даже не общался с русскими игроками.

Я об этом знаю не понаслышке. Даже Капелло, тренер сборной России, обращался к своим игрокам через переводчика. В любой стране игрокам приятно, когда с ними разговаривают на родном языке. В России по-другому и не общались. «Здесь Россия, здесь говорят по-русски», – таков был ответ русских игроков на немецкую речь. Снимаю шляпу перед каждым тренером, кто смог добиться успеха за рубежом, - рассказал Петржела.

Напомним, Властимил Петржела тренировал «Зенит» в 2003 - 2006 годах, а Лучано Спаллетти работал с командой в 2009 - 2014 гг.

По окончании сезона-2016/17 Спаллетти покинул «Рому» и возглавил миланский «Интер».

